Zaïre-Emery : Grande nouvelle pour le PSG

Amadou Diawara

Victime d'une entorse de la cheville, Warren Zaïre-Emery était supposé ne plus rejouer jusqu'en 2024. Toutefois, le crack de 17 ans est de retour plus tôt que prévu. Après s'être entrainé avec le groupe de Luis Enrique ce mercredi après-midi, Warren Zaïre-Emery semble être apte à reprendre la compétition avec le PSG.

Lors du dernier rassemblement des Bleus , Warren Zaïre-Emery était l'invité surprise de Didier Deschamps. En effet, le crack de 17 ans a obtenu sa première convocation en équipe de France, ainsi que sa toute première sélection face à Gibraltar (14-0 le 18 novembre). Toutefois, Warren Zaïre-Emery s'est blessé en marquant son premier but sous le maillot tricolore.

Zaïre-Emery a repris l'entrainement collectif avec le PSG

Souffrant d'une entorse de la cheville, Warren Zaïre-Emery aurait pu ne plus rejouer avant 2024. Mais heureusement pour le PSG, son numéro 33 a pu faire son retour à l'entrainement collectif dès ce mercredi après-midi. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery n'a pas été mentionné dans le point médical de ce vendredi du PSG. Un indice qui montre que le milieu de terrain de 17 ans est remis de sa blessure.

Zaïre-Emery n'était pas cité dans le point médical du jour