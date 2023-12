PSG : Une recrue hallucine après son transfert

La rédaction

Débarqué en provenance du Sporting Portugal cet été contre une somme de 60 millions d’euros, Manuel Ugarte, malgré un début de saison, connaît une légère baisse de régime ces derniers temps au PSG. Auprès des médias du club, l’international uruguayen s’est montré dithyrambique à l’égard des supporters, indiquant également s’être parfaitement acclimaté dans son nouvel environnement.

Il n’a pas fallu longtemps pour conquérir Manuel Ugarte. Arrivé au PSG cet été contre un chèque de 60 millions d’euros en provenance du Sporting Portugal, l’international uruguayen (13 sélections) a rapidement séduit la direction, même s’il connaît un léger coup de mou ces dernières semaines, notamment dû à l’enchaînement des trêves internationales en Amérique du Sud. Pour autant, le natif de Montevideo s’est montré élogieux envers les supporters du club de la capitale.

« J'avoue que j'ai vraiment été extrêmement impressionné lors des matches à domicile »

Interrogé par les médias du club, l’ancien milieu de terrain du Sporting Portugal a déclaré : « J'avoue que j'ai vraiment été extrêmement impressionné lors des matches à domicile. Les supporters nous encouragent durant 90 minutes, et parfois quand on joue, on a envie de regarder les tribunes, mais il faut rester concentré sur le match ».

« Je me sens chez moi »