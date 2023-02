Yanis Khafi, la nouvelle perle du PSG

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans la pépinière de talents du PSG, le centre de formation voit grandir un milieu de terrain très prometteur : Yanis Khafi. A 16 ans, le natif du Blanc-Mesnil devrait rapidement frapper à la porte du groupe professionnel et tenter de s’y faire une place à l’instar de Warren Zaïre-Emery, avec qui il partage de nombreuses similitudes. Portrait.

Avec l’arrivée du duo Campos - Galtier, le PSG aspire à prendre un virage. La dernière campagne de recrutement montre en effet les prémices d’une nouvelle ère pour un club qui a énormément investi sur son trio de stars, Messi, Mbappé, Neymar, mais qui souhaite également faire confiance à ses jeunes pousses. Les apparitions de plus en plus fréquentes d’El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni ou encore la pépite made in Paris Warren Zaïre-Emery en sont de probants symboles. Et derrière cette jeunesse dorée, d’autres talents frappent déjà à la porte.

Khafi, la tête et les jambes

Le travail de fonds du PSG depuis une dizaine d’années porte ses fruits. Chaque génération est l’occasion de découvrir de nouvelles pépites. Et dans la promotion 2006, Yanis Khafi figure parmi les profils à surveiller de près. Milieu de terrain, très à l’aise à la récupération du ballon comme à la distribution du jeu, il s’appuie sur des modèles comme Thiago Motta ou encore Marco Verratti pour construire sa palette. Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2024, il fait partie des atouts des U17 du PSG, actuellement deuxième de leur championnat derrière Amiens et dont il est le capitaine. Repéré très jeune par la cellule de recrutement parisienne, Yanis Khafi a intégré le centre de préformation à l’âge de 12 ans avec un an d’avance. Depuis, ce « Titi » se développe à son rythme et se dirige pas à pas vers le groupe pro. Un visage que l’on pourrait rapidement découvrir au plus haut-niveau…