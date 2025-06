Xavi, Iniesta… Le PSG a raté le coup du siècle

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le plateau de l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a parlé de Marco Verratti comme l'une des plus grosses déceptions. Selon le journaliste, l'international italien, aujourd'hui au Qatar, disposait d'un talent rare semblable aux meilleurs milieux de terrain du monde comme Xavi ou Andres Iniesta. Mais le joueur n'a jamais atteint ces niveaux-là.

L'énorme déception Neymar

« C’est le joueur qui aurait pu devenir le plus grand joueur de l’histoire du football. Il avait plus de charisme que Messi. C’est le premier qui arrivait avec un visage juvénile et qui réalisait une grosse saison au Brésil. Puis ensuite le Barça, et le PSG. Il était à un match de regagner une Ligue des champions. Il sait tout faire sur un terrain, il sait passer, marquer, jouer sur la neige. Maintenant, j’espère pour lui qu’il arrive à faire une Ronaldo et à gagner une Ligue des champions » a confié l’ancien joueur.