«Vraiment horrible», Riolo raconte une scène surréaliste au PSG !

Amadou Diawara

Après avoir battu le FC Barcelone 4-0 au Parc des Princes, le PSG s'est fait renverser au Camp Nou lors de la saison 2016-2017. En effet, les hommes d'Unai Emery ont perdu 6-1 contre le Barça. Interrogé sur la remontada, Daniel Riolo a raconté un échange entre plusieurs joueurs du PSG, qui réfléchissaient au score pouvant les éliminer avant le match retour.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2016-2017, le PSG d'Unai Emery a croisé la route du FC Barcelone. Lors du match aller, le club de la capitale a étrillé le Barça au Parc des Princes (4-0). A moins d'un séisme, le PSG était assuré de disputer les quarts de finale de la C1. Toutefois, une catastrophe s'est produite au Camp Nou.

Le Barça a réussi une remontada historique contre le PSG

Contre toute attente, le PSG a subi une correction au Camp Nou. En effet, la bande à Marquinhos s'est inclinée 6-1 à Barcelone, et le sixième but inscrit par Sergi Roberto à la toute dernière seconde de la partie a provoqué l'élimination du club rouge et bleu. Le club blaugrana ayant réussi une remontada historique.

«Pour être éliminé qu’est-ce qu’il faudrait ?»

Lors d'un entretien publié sur la chaine Youtube de Passe D, Daniel Riolo a lâché une anecdote improbable sur les joueurs du PSG. D'après lui, des cadres d'Unai Emery ont calculé ensemble quel score leur serait fatal avant ce fameux huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone au Camp Nou. « Entre les deux matchs de 2017 contre le Barça, il y avait une séquence totalement surréaliste où ils sont au restau. Il y a Verratti, Marquinhos et Matuidi ou Kimpembe, je ne sais plus. Les mecs se disent : "bon, pour être éliminé qu’est-ce qu’il faudrait ? A 5-1 on est encore qualifiés". Mais comment tu peux imaginer ça dans une discussion. Quel compétiteur tu es à imaginer qu’à 5-1 tu es encore qualifié ? En fait, tu as déjà créé le scénario de ta looserie. C’est horrible, vraiment horrible », a pesté Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport.