Volte-face du PSG pour Messi, la raison est dévoilée

Le PSG avait pris la décision de suspendre Lionel Messi pour une durée de deux semaines à cause de son voyage en Arabie saoudite, et ce, alors qu'il était attendu à l'entraînement collectif. Par la suite, l'Argentin s'est excusé par le biais d'une vidéo. Ce lundi, le club parisien a annoncé le retour de son attaquant à l'entraînement, une semaine avant la fin de sa suspension. Et on connaît maintenant la raison de ce choix.

C'est une affaire qui a agité toute la planète football. Il y a une semaine, le PSG prenait la décision de suspendre Lionel Messi pendant deux semaines. L'Argentin s'était rendu coupable d'avoir séché un entraînement pour se rendre en Arabie saoudite, et ce, pour répondre aux besoins d'un sponsor. Messi ne pouvait pas s'entraîner avec ses coéquipiers, ni jouer les matches et son salaire lui était retenu pour une durée de deux semaines.

Messi s'est excusé

Alors que l'on croyait la relation rompue entre le PSG et sa star, Lionel Messi a surpris tout le monde vendredi 5 mai, en présentant ses excuses dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « Je demande pardon à mes partenaires et au club. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera. »

Les excuses de Messi ont été appréciées