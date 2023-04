Voilà l'homme qui peut sauver Christophe Galtier

La rédaction

Depuis mardi, Christophe Galtier se retrouve dans une affaire de propos racistes. L’actuel entraîneur du PSG s’était exprimé à ce sujet vendredi en annonçant « faire confiance à la justice » française. Mais alors que les accusations de l’ancien directeur du football de l’OGC Nice envers Galtier se heurtent à la parole de ce dernier, Jean-Pierre Rivière pourrait tout balancer.

Ce mardi, tout est parti d’une révélation concernant un certain mail. Ce dernier, datant de mai 2022, voyait l’ancien directeur du football de l’OGC Nice Julien Fournier accusé John Valovic, fils et agent de Christophe Galtier, pour lui avoir reproché d’avoir bâti une « équipe de racailles » , ainsi que la présence abusive de joueurs noirs et également musulmans. Des propos choquants, qui auraient été validé par l’actuel entraîneur du PSG en personne, d'après le mail de Julien Fournier. Ce que dément catégoriquement l'entraîneur du PSG.

Jean-Pierre Rivière bien présent au moment des faits

Alors que son nom n’était jamais sorti depuis le début de cette affaire, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivière était bien présent lorsque le fils de Christophe Galtier aurait adressé ces fameux propos à Julien Fournier, à en croire les informations du Journal du Dimanche .

Le président de l’OGC Nice bientôt auditionné

Et selon le média français, Jean-Pierre Rivière qui était présent le 9 août 2021 lors de cette réunion, devrait très prochainement être auditionné dans cette affaire, alors que pour rappel, le parquet de Nice s’est saisi du dossier, et a même effectué des perquisitions au siège de l'OGC Nice.