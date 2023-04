Christophe Galtier reçoit un nouveau soutien très important en public

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Accusé de racisme par Julien Fournier, Christophe Galtier traverse une tempête médiatique. Néanmoins, l’entraîneur du PSG reçoit de nombreux soutiens ces derniers jours. Vendredi soir, Laurent Blanc en a rajouté une couche, prenant la défense de son « ami ».

Depuis mardi soir et la révélation d'un mail envoyé par Julien Fournier à INEOS, Christophe Galtier se retrouve dans une tempête médiatique. Il faut dire que l'entraîneur du PSG est clairement accusé d'avoir tenu des propos racistes, ce qu'il dément catégoriquement. Et Laurent Blanc lui apporte son soutien.

Blanc vole au secours de Galtier

« J’ai une petite pensée pour lui. Je le connais depuis mes 18 ans, c’est mon ami. Vous savez, à Paris, rien ne se fait comme ailleurs, je suis bien placé pour le savoir. Je pense que c'est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe », confie le coach de l'OL au micro de Prime Video , avant de poursuivre.

«Quand on me parle d'une personne qui est raciste, je ne pense pas»