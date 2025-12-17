Viré par le PSG, il lâche une déclaration d’amour inattendue !

Axel Cornic

L’année 2025 a été historique au Paris Saint-Germain, avec notamment la victoire en Ligue des Champions. Un succès en grande partie lié aux prestations de très haut niveau de Gianluigi Donnarumma, qui n’est toutefois plus au club puisqu’il a rejoint Manchester City cet été.

C’est un choix qui a beaucoup fait parler. Seulement quelques semaines après avoir soulevé le trophée de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au PSG. A sa place Lucas Chevalier, qui ne semble toutefois pas convaincre tout le monde pour le moment.

« Gagner avec le PSG restera à jamais gravé dans ma mémoire » Parti à Manchester City depuis, Donnarumma récolte en tout cas toujours les fruits de la dernière saison, avec d’ailleurs un petit message assez surprenant pour le PSG. « Gagner la Ligue des Champions avec le PSG restera à jamais gravé dans ma mémoire » a déclaré l’international italien, qui a reçu ce mardi le prix Best Fifa Award 2025 comme gardien de l’année.