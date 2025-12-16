Le PSG annonce une surprise avec cette star !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va affronter Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, et ce à Doha, au Qatar. Présent en conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique s'est prononcé sur la potentielle présence de Marquinhos. Si son capitaine n'a pas pu s'entrainer ce mardi, il pourrait tout de même être apte pour disputer la partie.

Comme l'a annoncé le PSG ce vendredi, Marquinhos a été victime d'une fatigue musculaire à la hanche. Par conséquent, le capitaine de Luis Enrique est resté en soins le week-end dernier.

PSG-Flamengo : Marquinhos va signer son retour Alors que Marquinhos était touché à une hanche, Luis Enrique ne l'a pas convoqué pour le déplacement à Metz (victoire 3-2 samedi). S'il n'a pas participé à la séance d'entrainement de ce mardi, le numéro 5 du PSG pourrait tout de même disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo ce mercredi à Doha (Qatar).