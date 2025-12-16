PSG : Thiago Silva de retour, l’offre que personne n’a vu venir !

Cela fait 5 ans et demi que Thiago Silva a quitté le PSG en tant qu’agent libre pour rejoindre Chelsea avant de revenir au pays à Fluminense. Le défenseur brésilien de 41 ans aurait communiqué son départ à ses coéquipiers d’après Globo. De quoi engendrer un amas de rumeurs dont un retour dans l’hexagone… du côté du FC Nantes !
Après quatre années passées à Chelsea, Thiago Silva a décidé de rentrer au pays à l’été 2024. L’occasion pour le défenseur à présent âgé de 41 ans de retrouver l’un de ses premiers amours : Fluminense. Le club qui l’a relancé après sa mésaventure au Dynamo Moscou en Russie et qui lui a valu une arrivée en grande pompe à l’AC Milan en 2009.
Thiago Silva aurait acté son départ de Fluminense
Plus d’un an après son retour à Fluminense, Thiago Silva aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers dans le vestiaire du club brésilien si l’on se fie aux informations de Globo. Quel avenir donc pour l’ancien capitaine du PSG qui a fait les beaux jours de l’institution parisienne entre 2012 et 2020 ? C’est la question du moment alors qu’il pourrait tout simplement décider de prendre sa retraite.
«Thiago Silva au FC Nantes. Une pige de 6 mois ?»
Sur son compte X, le journaliste Gilles Favard imagine un retour en Ligue 1. Au PSG ? Pas vraiment. Bien qu’il n’ait pas pu faire ses adieux aux supporters parisiens après le Final 8 à Lisbonne, Favard le verrait bien au FC Nantes. « Thiago Silva au FC Nantes. Une pige de 6 mois ? A 41 ans. Vous en pensez quoi ? ». Une proposition assez folle. Reste à savoir ce qu’il adviendra de Thiago Silva si son départ de Fluminense se concrétisait.