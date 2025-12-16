PSG : Thiago Silva de retour, l’offre que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait 5 ans et demi que Thiago Silva a quitté le PSG en tant qu’agent libre pour rejoindre Chelsea avant de revenir au pays à Fluminense. Le défenseur brésilien de 41 ans aurait communiqué son départ à ses coéquipiers d’après Globo. De quoi engendrer un amas de rumeurs dont un retour dans l’hexagone… du côté du FC Nantes !

Après quatre années passées à Chelsea, Thiago Silva a décidé de rentrer au pays à l’été 2024. L’occasion pour le défenseur à présent âgé de 41 ans de retrouver l’un de ses premiers amours : Fluminense. Le club qui l’a relancé après sa mésaventure au Dynamo Moscou en Russie et qui lui a valu une arrivée en grande pompe à l’AC Milan en 2009.

Thiago Silva aurait acté son départ de Fluminense Plus d’un an après son retour à Fluminense, Thiago Silva aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers dans le vestiaire du club brésilien si l’on se fie aux informations de Globo. Quel avenir donc pour l’ancien capitaine du PSG qui a fait les beaux jours de l’institution parisienne entre 2012 et 2020 ? C’est la question du moment alors qu’il pourrait tout simplement décider de prendre sa retraite.