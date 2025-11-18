«Violence inouïe» avec Mbappé, le PSG balance !

Pierrick Levallet

Ce lundi, une audience était prévue aux prud’hommes pour départager le PSG et Kylian Mbappé dans le litige qui les oppose. Depuis son départ au Real Madrid, l’attaquant de 26 ans réclame une somme d’argent conséquente à son ancien club. L’audience a donc eu des allures de règlement de comptes ce lundi. Et le PSG en a profité pour dévoiler des violences de Kylian Mbappé.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire est encore loin d’être terminée. Depuis qu’il a signé au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France réclame une somme conséquente à son ancien club. L’attaquant de 26 ans souhaitait initialement récupérer trois mois de salaires impayés, à hauteur de 55M€ au total. Les Rouge-et-Bleu ont néanmoins toujours refusé de lui verser le montant en question.

Le PSG et Mbappé exigent des folies dans leur litige Une audience était donc prévue ce lundi aux prud’hommes pour départager le litige entre les deux parties. Les exigences des deux camps ont d’ailleurs été décuplées. Kylian Mbappé réclamerait 263M€ désormais, et le PSG attendrait un chèque de 440M€ de dommages et intérêts. Le rendez-vous avait d’ailleurs des allures de règlement de comptes ce lundi.