Vinicius Jr - PSG : La décision choc !

Pierrick Levallet

Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, ce n’est pas vraiment l’amour fou au Real Madrid. Les deux hommes sont en conflit depuis plusieurs semaines, et les choses n’ont pas l’air de vouloir s’arranger. Pour trouver les origines de ces tensions, il faut remonter au 9 juillet dernier. Le Real Madrid affrontait alors le PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Et le coach espagnol était prêt à prendre une décision choc avec le Brésilien.

Depuis quelques semaines maintenant, c’est la guerre entre Vinicius Jr et Xabi Alonso au Real Madrid. Le Brésilien a laissé éclater sa colère contre le coach espagnol après avoir été remplacé lors du Clasico contre le FC Barcelone. Mais pour trouver les origines des tensions entre les deux hommes, il faut en réalité remonter bien plus loin.

Le match contre le PSG à l'origine du clash Vinicius Jr - Xabi Alonso ? D’après les informations de The Athletic, Vinicius Jr avait plusieurs fois fait part de son inquiétude quant à la nomination de Xabi Alonso pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid à en croire son entourage. Le technicien de 43 ans était d’ailleurs prêt à prendre une décision retentissante le 9 juillet dernier, à l’occasion de la demi-finale de Coupe du monde des clubs contre le PSG.