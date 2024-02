Verratti : L’incroyable aveu d’une star, le PSG s’est planté ?

Thomas Bourseau

Le PSG a tourné une page de QSI l’été dernier en actant le transfert de Marco Verratti (2012-2023). Le Petit Hibou animait l’entrejeu du Paris Saint-Germain de par son style de jeu et manque à Eden Hazard. L’icône de Chelsea formée au LOSC a vidé son sac.

En juin 2022, au cours d’une entrevue accordée au Parisien , Nasser Al-Khelaïfi révélait vouloir mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes du côté du PSG en lançant une nouvelle ère sportive. Plus d’un an plus tard, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti ont tous pris la porte.

Eden Hazard : «Je regardais le PSG pour Verratti»

Les départs de Lionel Messi et de Marco Verratti ont eu un impact sur le style de jeu du PSG et dans certains gestes de classe qui manquent au Paris Saint-Germain aux yeux d’Eden Hazard. « Je regardais le PSG pour Verratti. Peu importe son hygiène de vie, ses cartons, il ne pouvait pas changer ».

Le PSG a fait une erreur sur le mercato ? https://t.co/j5Ve36WxeX pic.twitter.com/A1jOI2CU8I — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Le PSG a perdu de sa magie en faisant partir Verratti ?