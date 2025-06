Vente PSG : La réponse fracassante de Platini !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est en 2011 que le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, il y a 14 ans de cela, le club de la capitale était alors vendu au Qatar, qui en a fait aujourd'hui l'une des plus grandes équipes du monde. Mais voilà que ce rachat du PSG par un état était loin de faire l'unanimité. Et parmi ces pessimistes, on retrouvait notamment un certain Michel Platini.

Lors d'un dîner organisé à l'Elysée par Nicolas Sarkozy en 2010, ce sont beaucoup de choses qui se sont alors jouées. En effet, c'est à ce moment que l'attribution de la Coupe du monde 2022 aurait penché en faveur du Qatar avec un piège tendu à Michel Platini. Et c'est également en parallèle de cela que le rachat du PSG aurait été ficelé.

Platini était contre ! Pas très chaud à l'idée d'attribuer le Mondial 2022 au Qatar, Michel Platini n'était également pas le plus emballé à l'idée de vendre le PSG au pays du Moyen-Orient. En effet, comme expliqué par Marianne, l'ancienne star de l'équipe de France était contre une telle opération, Platini estimait alors que c'était trop risqué qu'un Etat détienne un club à cause des déséquilibres que cela pourrait engendrer.