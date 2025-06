PSG - Ousmane Dembélé : La révélation qui fait grincer des dents à Barcelone !

Joueur du FC Barcelone entre 2017 et 2023, Ousmane Dembélé a été miné par les blessures en Catalogne. Des pépins physiques qui l’ont toutefois enfin lâché depuis qu’il a signé au PSG il y a deux ans. Il faut dire que le Français a fait de grands changements en privé. Des révélations qui ne manquent pas de faire rager du côté de l’Espagne.

« J'étais pro, mais là je le suis encore un peu plus »

Le récent entretien Ousmane Dembélé n’est donc pas passé inaperçu en Espagne. Et certains propos du joueur du PSG ont visiblement agacé à Barcelone. Ainsi, ce qui a posé problème, c’est quand Dembélé a expliqué : « Je ne suis plus tout jeune, j'ai 28 ans maintenant. Plus les années passent, plus tu mûris, plus tu es posé. En plus, si tu as des responsabilités, c'est encore mieux. J'ai changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Sur le terrain et en dehors, avec mon préparateur physique, les kinés. Ça m'a permis d'être beaucoup plus performant, en particulier ces deux dernières années. Je suis plus pro ? C'est ça. Un peu plus pro. J'étais pro, mais là je le suis encore un peu plus ».