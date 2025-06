Le PSG annonce une bagarre !

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le PSG va se frotter à Botafogo. Avant le coup d'envoi de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs, Fabian Ruiz a annoncé la couleur. D'après le milieu de terrain de Luis Enrique, il faut s'attendre à un combat physique face au club brésilien.

En lice pour la Coupe du Monde des clubs, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a affronté l' Atlético de Madrid lors de la première journée de la phase de groupes. Et les hommes de Luis Enrique n'ont laissé aucune chance aux Colchoneros. En effet, le PSG s'est imposé 4-0 face à la bande à Antoine Griezmann.

«C’est une équipe très physique et très agressive»

« Nous savons que ce sera très difficile, que c’est une équipe très physique et très agressive. Mais nous avons une idée de jeu, nous l’avons montré tout au long de la saison et je ne pense pas que nous devions changer quoi que ce soit. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons, sur ce que l’entraîneur nous demande de faire, et je pense que ce sera le cas demain (vendredi) », a confié Fabian Ruiz, le numéro 8 du PSG.