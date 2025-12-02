Vente PSG : La proposition XXL refusée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’être vendu au Qatar en 2011, le PSG avait déjà été vendu quelques années auparavant. En effet, en 2006, le club de la capitale avait alors été cédé par Canal+. Une période lors de laquelle Jean-Claude Darmon aurait alors pu devenir président du PSG. Mais voilà que l’ex-argentier du football français a refusé et il s’est d’ailleurs justifié à ce propos.

Connu pour être l’ex-argentier du football français, Jean-Claude Darmon aurait pu directement s’impliquer dans un club de Ligue 1. En effet, au cours de sa carrière, on lui a proposé à quelques reprises de devenir président. C’est ainsi que Darmon aurait pu se retrouver notamment à la tête du PSG. Une proposition toutefois refusée par le principal intéressé.

Darmon président du PSG ? C’est lors d'un entretien accordé au Figaro que Jean-Claude Darmon a révélé le moment où on lui a proposé d’être président du PSG. « Durant ma carrière m’a-t-on proposé d’être président de club ? Non, sauf au PSG, à Lyon, à Nantes et j’oublie le quatrième. Le PSG, c’était à l’époque où Bertrand Méheut le vendait (2006) et me l’a proposé », a-t-il expliqué.