Vente PSG : La proposition XXL refusée !

Avant d’être vendu au Qatar en 2011, le PSG avait déjà été vendu quelques années auparavant. En effet, en 2006, le club de la capitale avait alors été cédé par Canal+. Une période lors de laquelle Jean-Claude Darmon aurait alors pu devenir président du PSG. Mais voilà que l’ex-argentier du football français a refusé et il s’est d’ailleurs justifié à ce propos.
Connu pour être l’ex-argentier du football français, Jean-Claude Darmon aurait pu directement s’impliquer dans un club de Ligue 1. En effet, au cours de sa carrière, on lui a proposé à quelques reprises de devenir président. C’est ainsi que Darmon aurait pu se retrouver notamment à la tête du PSG. Une proposition toutefois refusée par le principal intéressé.
Darmon président du PSG ?
C’est lors d'un entretien accordé au Figaro que Jean-Claude Darmon a révélé le moment où on lui a proposé d’être président du PSG. « Durant ma carrière m’a-t-on proposé d’être président de club ? Non, sauf au PSG, à Lyon, à Nantes et j’oublie le quatrième. Le PSG, c’était à l’époque où Bertrand Méheut le vendait (2006) et me l’a proposé », a-t-il expliqué.
« Je suis incapable d’être président »
Jean-Claude Darmon a toutefois refusé. Et pour cause : « Pourquoi avoir dit non ? Moi, président de club ? Enfin, je les ai pratiqués toute ma vie. Je suis incapable d’être président. Je les aime parce qu’ils sont fous. Je suis encore plus fou qu’eux, mais j’ai des secteurs où je suis barge et d’autres où je suis relativement raisonné ».