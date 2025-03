Vente du PSG, c’est réglé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la menace d’un désengagement du Qatar fait parler en France. Une situation qui aurait donc pour conséquence une vente du PSG alors que QSI avait racheté le club en 2011. Cependant Nicolas Anelka assure qu’un départ du Qatar n’est absolument pas à l’ordre du jour. Et il a des arguments.

Cela fait désormais quelques semaines, que les rumeurs d'un retrait du Qatar font parler. Les accusations contre Nasser Al-Khelaïfi ne passent pas du côté qatarie qui a donc menacé de retirer tous ses investissements en France, ce qui aurait donc pour conséquence une vente du PSG. Cependant, Nicolas Anelka est très serein, assurant que le Qatar allait rester à Paris.

Mercato - PSG : Une star proche de signer ?

➡️ https://t.co/6Xg8HvjoPT pic.twitter.com/kb1ooKB6YS — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 2, 2025

Pour Anelka, c'est réglé, le Qatar va rester au PSG

« Ils ont fait pas mal d'investissements dernièrement avec le nouveau centre d'entraînement. Ils essayent d'acheter le stade. S'ils n'y arrivent pas, ils vont construire un autre stade. Cela montre le niveau d'implication du Qatar. Ils ont aussi fait pas mal d'investissements dans Paris », lâche l’ancien attaquant du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«Cela montre le niveau d'implication du Qatar»

« Sur le sportif, ils sont aussi en quête de cette Ligue des champions. Je pense que le PSG c'est un super investissement pour eux. Il y a beaucoup de questions aussi, sur ce qui est reproché à Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Comme quoi ‘NAK’ est trop puissant. C'est normal, c'est le président du club numéro 1 en France. Avec le plus gros budget, qui est champion en titre. Donc c'est normal qu'il soit puissant. Cela a été le cas à l'époque avec Aulas et Tapie », ajoute Nicolas Anelka.