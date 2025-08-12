«Une véritable gifle» : Cette décision du PSG les rend dingues en Italie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Non convoqué pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham ce mercredi, Gianluigi Donnarumma se rapproche clairement d’un départ du PSG dès cet été. Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien est déçu de sa situation. Du côté de la presse italienne, ce traitement du capitaine de la sélection nationale suscite de grosses réactions.

Son transfert semble désormais inévitable. Faisant partie des héros du PSG ayant permis au club parisien de remporter la première Ligue des Champions de son histoire, Gianluigi Donnarumma n’a jamais été aussi proche d’un départ. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien ne semble même plus faire partie des plans de Luis Enrique cette saison.

Donnarumma poussé vers la sortie A un an de la fin de son contrat et après avoir refusé une offre de prolongation de la part du PSG, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie désormais. Le gardien de 26 ans n’a même pas été inclus dans le groupe parisien qui effectuera le déplacement à Udine afin d’y affronter Tottenham pour la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir.