«Une véritable gifle» : Cette décision du PSG les rend dingues en Italie !

Non convoqué pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham ce mercredi, Gianluigi Donnarumma se rapproche clairement d’un départ du PSG dès cet été. Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien est déçu de sa situation. Du côté de la presse italienne, ce traitement du capitaine de la sélection nationale suscite de grosses réactions.
Son transfert semble désormais inévitable. Faisant partie des héros du PSG ayant permis au club parisien de remporter la première Ligue des Champions de son histoire, Gianluigi Donnarumma n’a jamais été aussi proche d’un départ. Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien ne semble même plus faire partie des plans de Luis Enrique cette saison.
Donnarumma poussé vers la sortie
A un an de la fin de son contrat et après avoir refusé une offre de prolongation de la part du PSG, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie désormais. Le gardien de 26 ans n’a même pas été inclus dans le groupe parisien qui effectuera le déplacement à Udine afin d’y affronter Tottenham pour la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir.
« C'était une véritable gifle »
Ce traitement de l’Italien par le PSG ne passe clairement pas du côté de la presse italienne. Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport dénonce cette situation. Lors de l’arrivée de Lucas Chevalier samedi, le club parisien y vantait notamment son jeu au pied. Pour le quotidien transalpin, ceci constitue une attaque directe envers Donnarumma : « C'était une véritable gifle, sachant que la presse locale (française) accusait Donnarumma de limites dans ces deux domaines depuis des mois », a souligné le quotidien.