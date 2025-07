Une «superstar» a quitté le PSG !

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Sergio Ramos a porté les couleurs rouge et bleu pendant deux saisons. Repassé par le FC Séville, le défenseur central de 39 ans évolue désormais au CF Monterrey. Alors qu'il va croiser la route de Sergio Ramos à la Coupe du Monde des clubs ce mercredi, Niko Kovac - le coach du Borussia Dortmund - n'a pas tari d'éloges à son égard.

«C'est un leader»

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, le CF Monterrey va se frotter au Borussia Dortmund ce mercredi matin. Interrogé en conférence de presse avant cette rencontre, Niko Kovac a encensé Sergio Ramos. « Sergio Ramos ? Oui, c'est une superstar. Pas seulement lui, tous les joueurs qui ont duré aussi longtemps et qui montrent un état d'esprit exceptionnel. Ce sont des gagnants. Ils veulent gagner chaque entraînement, chaque match. Ils veulent être au top à chaque passe, à l'entraînement comme en match. C'est pour cela qu'il continue à performer, et qu'il est en bonne santé. C'est très important. C'est un leader, et en tant que leader, on veut rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. Demain (mercredi), on va l'affronter. C'est un peu drôle, je suis entraîneur, lui est encore joueur. Mais je pense que dans quelques années, il sera entraîneur lui aussi », s'est enflammé le coach du BVB dans des propos rapportés par L'Equipe.