Mercato - PSG : Le chouchou de Luis Enrique va rejoindre Cristiano Ronaldo ?

Il y a quelques mois, Fabian Ruiz est devenu une pièce maitresse du XI de Luis Enrique. Alarmés par les performances de l'international espagnol, Al Nassr et Manchester United espéreraient boucler sa signature lors de ce mercato estival. Si le club saoudien rafle la mise sur ce dossier, Fabian Ruiz évoluera avec Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

Luis Enrique a trouvé son XI type il y a quelques mois. En effet, Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un du PSG, tandis qu'Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes sont devant dans la hiérarchie des défenseurs. Au milieu de terrain, Vitinha et Joao Neves se sont imposés. A leurs côtés, c'est Fabian Ruiz qui a été choisi, ayant battu la concurrence de Warren Zaïre-Emery. Aux avant-postes, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé sont titulaires indiscutables lorsqu'ils sont à 100% sur le plan physique. Et pour la dernière place en attaque, Luis Enrique semble toujours hésiter entre Désiré Doué et Bradley Barcola, même si l'ancien crack du Stade Rennais a pris une légère avance ces dernières semaines.