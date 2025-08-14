Une star va signer, le PSG change tout et annule le deal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma a confirmé que son aventure commune avec le PSG était terminée, son agent, Enzo Raiola, a tenu à délivrer sa version des faits. Ce dernier affirme que l’Italien a accepté l’offre de prolongation proposée par Paris, avant que les dirigeants ne décident de tout annuler !

Le dossier Gianluigi Donnarumma paraît complexe. Alors que depuis plusieurs mois, certains médias affirment que l’Italien a refusé une offre de prolongation de la part du PSG, la réalité serait toute autre. Selon les dires d’Enzo Raiola, son agent, le gardien de 26 ans avait initialement accepté les termes afin de prolonger à Paris, avant que les dirigeants fassent volte-face.

« Nous avons décidé de dire oui à ces conditions » « Eux mettaient tout sur le dos du fair-play financier, ils devaient rentrer dans certains paramètres et ils devaient le faire en mettant en place un salary cap pour les joueurs. Iniatialement, nous n'avions pas trouvé un accord pendant quelques mois, puis nous avons décidé de dire oui à ces conditions, au vu du rendement de l'équipe en C1. Le club est fort, l'équipe aussi, on était bien : on continue », a ainsi révélé Raiola auprès de Sport Mediaset.