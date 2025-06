Une star signe au PSG : Elle raconte tout !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l’aube du projet QSI, le PSG avait bouclé l’arrivée de l’une de ses premières grandes stars sur le marché des transferts en 2012 avec la signature de Thiago Silva. Et pourtant, l’emblématique défenseur brésilien souhaitait privilégier à cette époque un transfert au FC Barcelone plutôt qu’au PSG.

« Le PSG, la seule équipe qui pouvait payer »

« Après, on m’a dit que je pouvais partir et l’équipe qui pouvait payer pour moi, c’était le PSG. Et on m’a dit d’y aller parce qu’il n’avait pas la possibilité de payer. Le Barça à ce moment-là est sorti de la négociation et Leonardo m’a fait venir alors que pour moi, c’était un doute. Il m’a parlé très bien du projet, de l’équipe, de tout ce qui pouvait se passer et j’ai pris ma décision d’aller à Paris, et j’étais très content d’aller là-bas aussi, mais c’est vrai qu’un mois avant, j’aurais pu prendre la décision d’aller à Barcelone », poursuit Thiago Silva sur son transfert mouvementé au PSG en 2012.