Une star du PSG promet du lourd pour son retour

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG s’est largement imposé pour son entrée en lice en Coupe de France face à l’US Revel (0-9). Une rencontre marquée par la bonne prestation de Marco Asensio, qui revient progressivement d’une blessure au pied. Interrogé au sortir de la rencontre, l’Espagnol a affirmé être de retour au très haut niveau.

Le PSG n’a pas fait dans la dentelle. Dimanche soir, les partenaires de Kylian Mbappé (auteur d’un triplé), ont logiquement assommé l’US Revel en 32èmes de finale de la Coupe de France (0-9). Lors de cette rencontre où Luis Enrique décidait tout de même de faire tourner au niveau de sa composition, plusieurs joueurs se sont démarqués.

Marco Asensio est de retour au PSG

A commencer par Marco Asensio. L’ailier espagnol s’est montré très appliqué, et a terminé la rencontre avec un but et deux passes décisives à son actif. Auteur de débuts intéressants au PSG, l’ancien du Real Madrid, arrivé libre cet été, s’était lourdement blessé au pied au mois de septembre dernier, lors d’un rassemblement avec la sélection espagnole. S’il revient petit à petit dans l’esprit de Luis Enrique, Marco Asensio a concédé qu’il se sentait prêt pour les prochaines échéances avec le PSG.

« Ça a été délicat, mais je suis à 100 % »