Une star du PSG imitée en équipe de France ?

Appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus, Axel Disasi a profité de l'occasion pour décrire ses modèles à son poste. Et le défenseur de l'AS Monaco a révélé qu'il était un grand fan de Sergio Ramos. D'ailleurs, Axel Disasi a laissé entendre qu'il enviait la folie et le vice du défenseur du PSG.

Profitant du forfait de William Saliba, Axel Disasi a été repêché par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus , qui vont lancer leur campagne en éliminatoires de l'Euro 2024. Lors d'un entretien accordé au Parisien , le défenseur de l'AS Monaco a révélé que Sergio Ramos était l'un de ses modèles en défense centrale. D'ailleurs, il a avoué qu'il voulait s'inspirer du défenseur du PSG, qui sait être à la fois fou et vicieux sur un terrain.

«J’aime la folie que peut avoir Sergio Ramos»

« Quel est le modèle à suivre ? J’aime beaucoup Thiago Silva, c’est le défenseur ultime. Il dégage une sérénité que peu de défenseurs ont. Balle au pied, c’est très propre. Dans l’anticipation et la lecture du jeu aussi. J’aime également la folie que peuvent avoir Rüdiger ou Sergio Ramos. Rüdiger, il peut avoir le ballon, partir sur le côté et courir vers la surface. C’est un mélange que j’aime et que j’essaie de mettre en pratique moi-même » , a reconnu Axel Disasi, avant d'en rajouter une couche.

«Sur le vice, je peux progresser»