Une star du PSG est dans la tourmente, il l'interpelle

Amadou Diawara

Sous le feu des critiques ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma a été pris en grippe par le public du stade San Siro ce mardi lors du duel entre l'Italie et l'Ukraine. Après la victoire de la Squadra Azzurra, Guglielmo Vicario a tenu à faire passer un message fort au gardien du PSG.

Ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma vit des moments compliqués avec la sélection italienne. En effet, le gardien du PSG n'est pas épargné par les critiques. Ses prestations étant pointés du doigt.

Vicario vole au secours de Donnarumma

Pour ne pas arranger les affaires de Gianluigi Donnarumma, il a été copieusement sifflé et hué ce mardi lors du duel face à l'Ukraine, et ce, parce qu'il revenait à San Siro, l'antre de l'AC Milan. Formé chez les Rossoneri , le portier italien a été pris en grippe à cause de son départ libre et gratuit vers le PSG lors de l'été 2021. Mais heureusement pour Gianluigi Donnarumma, il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

«Tu as été formidable»