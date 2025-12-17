Une star du PSG en grand danger : C'est confirmé !

Axel Cornic

Recruté cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC. Mais pour le moment il ne semble pas être à la hauteur de son prédécesseur et certains poussent déjà pour un nouveau changement.

C’est une fin d’année délicate pour Lucas Chevalier. Depuis son arrivée au PSG, le moindre geste du gardien français est scruté et pour le moment, il ne semble pas convaincre. Pire, Matveï Safonov l’a parfaitement remplacé lors de sa blessure à la cheville, ce qui a relancé les débats sur la hiérarchie dans les cages parisiennes.

Chevalier menacé au PSG Pour Jérôme Rothen c’est assez clair, Lucas Chevalier n’est plus intouchable au PSG. « Quand tu investi autant d’argent sur un gardien, bien sûr que Chevalier est là pour jouer. Mais j’ai l’impression que les gens ont oublié que Safonov a été recruté pour 20M€ » a expliqué l’ancien parisien, au micro de RMC.