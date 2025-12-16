700M€ : Ça a chauffé entre Kylian Mbappé et le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG et Kylian Mbappé se retrouvaient ce mardi devant le conseil des prud’hommes suite à une précédente audience remontant à novembre dernier. En jeu, plus de 700M€ réclamés d’un côté comme de l’autre. Finalement, c’est bien l’attaquant français qui est sorti victorieux de cette bataille juridique face à son ancien employeur.

La semaine dernière, le PSG et Kylian Mbappé voyaient la Cour d’Appel de Paris donner raison au club parisien. En effet, le tribunal judiciaire de Paris avait annulé la saisie des 55M€ d’impayés réclamés par Mbappé sur les comptes du club de la capitale.

Plus de 700M€ en jeu entre Mbappé et le PSG Cependant, ce mardi, c’était au conseil des prud’hommes de trancher sur la question, alors qu’en novembre dernier, des sommes dépassant les 700M€ avaient été réclamées. Kylian Mbappé et ses représentants réclamaient 263M€ au PSG, qui de son côté, en réclamait 440M€ au Français. Finalement, il n’en sera rien.