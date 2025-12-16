700M€ : Ça a chauffé entre Kylian Mbappé et le PSG !

Le PSG et Kylian Mbappé se retrouvaient ce mardi devant le conseil des prud’hommes suite à une précédente audience remontant à novembre dernier. En jeu, plus de 700M€ réclamés d’un côté comme de l’autre. Finalement, c’est bien l’attaquant français qui est sorti victorieux de cette bataille juridique face à son ancien employeur.
La semaine dernière, le PSG et Kylian Mbappé voyaient la Cour d’Appel de Paris donner raison au club parisien. En effet, le tribunal judiciaire de Paris avait annulé la saisie des 55M€ d’impayés réclamés par Mbappé sur les comptes du club de la capitale.
Plus de 700M€ en jeu entre Mbappé et le PSG
Cependant, ce mardi, c’était au conseil des prud’hommes de trancher sur la question, alors qu’en novembre dernier, des sommes dépassant les 700M€ avaient été réclamées. Kylian Mbappé et ses représentants réclamaient 263M€ au PSG, qui de son côté, en réclamait 440M€ au Français. Finalement, il n’en sera rien.
Victoire décisive pour Mbappé
Comme le révèle RMC, c’est bien la star du Real Madrid qui l’a emporté ce mardi. Les juges du conseil des prud’hommes ont ordonné au PSG de verser 61M€ à son ancien joueur, et ce avec effet immédiat. Une grosse victoire pour Mbappé et son clan donc, même si comme le rapporte le média, le Français s’est vu rejeté la demande de requalification de son CDD en CDI.