Une star du PSG en couple : L'annonce en direct de Cyril Hanouna !

Chroniqueuse de Cyril Hanouna sur W9, Polska se verrait bien en couple avec une star du PSG. Mais laquelle choisir ? Voilà que la question a été posée à Daniel Riolo et au présentateur de Tout Beau Tout Neuf. C'est alors que l'influenceuse a été orientée vers... Désiré Doué et Bradley Barcola.
A l'occasion de la sortie de son livre, Le football selon moi, Daniel Riolo était dernièrement présent sur W9 dans l'émission de Cyril Hanouna, Tout Beau Tout Neuf. Ça a alors été l'occasion pour les chroniqueurs et chroniqueuses de poser des questions au journaliste de l'After Foot. C'est alors que Polska a pris la parole, faisant alors une demande particulière à Daniel Riolo : « Je suis célibataire, si je dois draguer un footballeur, je dois me diriger vers qui ? ».
« Bonne idée »
Quel joueur du PSG serait l'idéal pour former un couple ? Cyril Hanouna a pris part à la discussion, répondant alors : « Désiré Doué. Prends Désiré Doué. Ou alors Bradley Barcola ». Validant l'idée de Bradley Barcola, Daniel Riolo a lui lâché : « Bonne idée. En plus, il est adorable ».
Quid de la situation de Barcola et Doué ?
Désiré Doué et Bradley Barcola sont-ils pour autant des coeurs à prendre ? En dehors des terrains, les deux joueurs du PSG se font très discrets. Il n'empêche qu'au cours des derniers mois, on a pu voir certaines rumeurs, Doué serait ainsi en couple, au même titre que Barcola.