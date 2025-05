Une star du PSG détruite par... Benzema ?

Axel Cornic

Luis Fernandez, grande figure du Paris Saint-Germain comme joueur puis comme entraineur, s’est exprimé à quelques heures de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal. Il a notamment parlé de Gianluigi Donnarumma, qui après avoir été beaucoup critiqué s’est totalement transformé, avec des prestation impressionnantes ces derniers mois.

Depuis sa signature en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a jamais vraiment convaincu. En tout cas jusqu’à il y a quelques semaines, puisque le gardien de but est tout simplement le grand héros du PSG en Ligue des Champions. Face à Liverpool puis à Aston Villa il a été impérial, avant de récidiver lors de la demi-finale aller contre Arsenal.

« Ce fameux but face au Real Madrid, ça l’a marqué »

C’était pourtant très mal parti, comme l’a raconté ce mercredi un certain Luis Fernandez. « Il est parti assez jeune de l’AC Milan et c’est un certain Mike Maignan qui l’a remplacé, devenant Champion d’Italie » a confié l’ancien coach du PSG au micro de RMC Sport, avant d’évoquer un grand traumatisme ayant selon fortement impacté son niveau ces dernières années. « Donnarumma il y a ce fameux but face au Real Madrid, où il se fait presser par Benzema, ça l’a marqué ».

« Je pense que ça peut être un déclic »

Il fait évidemment référence au huitième de finale retour de Ligue des Champions 2021-2022, lorsque Gianluigi Donnarumma s’était fait berner par Karim Benzema. Mais ce triste chapitre semble être définitivement derrière lui. « Quand tu le vois avec l’Italie, tu vois qu’il a les qualités. C’est vrai qu’on aimerait le voir plus sortir, mais quand tu vois ce qu’il a fait à l’aller contre Arsenal... je pense que ça peut être un déclic » a assuré Luis Fernandez, visiblement confiant. A voir si son état de grâce continuera au match retour, avec une finale de Ligue des Champions à la clé pour le PSG.