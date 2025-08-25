Une star du PSG dépasse les bornes, le témoignage accablant : «C’est un calvaire»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Star majeure du PSG pendant quatre ans à l'aube du projet QSI, Zlatan Ibrahimovic était notamment réputé pour son caractère bien trempé sur le terrain. Mais Michaël Ciani, qui avait affronté le géant suédois lors de rencontres de Ligue 1 entre le PSG et Bordeaux, dénonce le comportement très limite d'Ibrahimovic envers ses coéquipiers qu'il poussait à bout.

Zlatan Ibrahimovic est-il allé trop loin dans son comportement sur le terrain ? Durant son passage au PSG entre 2012 et 2016, l'ancien buteur suédois a multiplié les clashs en plein match, et l'un de ses anciens adversaires s'en souvient parfaitement : Michaël Ciani. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, l'ex-défenseur central des Girondins de Bordeaux charge la légende du PSG quant à son attitude, estimant qu'elle était allée beaucoup trop loin.

« Il te rentre dedans, te pourrit, tu finis en larmes » « Le plus méchant ? Dans la mentalité, c'est Zlatan. Autant comme adversaire que partenaire. Il te faisait sortir de ton match. Il était tellement exigeant... Il fallait être costaud aussi mentalement pour s'entraîner avec lui. Si tu n'es pas à sa hauteur, il te rentre dedans, te pourrit, tu finis en larmes. C'est un calvaire. Je l'ai vu faire. C'est écrasant pour certains joueurs et galvanisant pour d'autres », confie Ciani.