Une star blessée par le PSG : La «douleur» qui ne passe pas...

Le 31 mai dernier, le PSG s'est installé au sommet de l'Europe sur le toit de l'Allianz Arena après avoir corrigé l'Inter sur le score de 5 buts à 0. Une soirée noire pour Lautaro Martinez, buteur du club nerazzurro, qui a partagé ses souvenirs douloureux à la presse française ces derniers temps.

En l'espace de seulement trois ans, en autant d'éditions de Ligue des champions, l'Inter s'est hissée à deux reprises en finale de la compétition : en 2022/2023 face à Manchester City et en 2024/2025 contre le PSG. Les deux clubs qui n'avaient jusqu'ici jamais remporté de C1 dans leur histoire ont célébré au coup de sifflet final. City sur le score d'1 but à 0 et le Paris Saint-Germain au terme d'une démonstration à l'Allianz Arena de Munich le 31 mai dernier (5-0).

«J'ai eu du mal à l'accepter» Lautaro Martinez a pris part aux deux désillusions à la pointe de l'attaque de l'Inter. Et le dernier revers contre le PSG reste un amer souvenir. « C'est très, très douloureux. La dernière (0-5 face au PSG, le 31 mai) m'a beaucoup coûté, j'ai eu du mal à l'accepter, parce que nous étions très confiants et bien préparés ».