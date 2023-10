Une recrue du PSG a remporté une télé-réalité

Jean de Teyssière

Kang-in Lee est devenu le premier joueur sud-coréen à porter le maillot du PSG cet été. Le milieu de terrain s'est très vite adapté à sa nouvelle vie, malgré sa participation aux Jeux Asiatiques, remportés par la Corée du Sud. Une victoire qui l'exempte du service militaire. Et comme à chaque fois, la présence d'un joueur sud-coréen en Ligue 1 est un formidable coup de projecteur pour le championnat en Corée du Sud. La popularité de Kang-in Lee est phénoménale là-bas, surtout depuis qu'il a remporté une télé-réalité lorsqu'il avait 10 ans.

Lorsqu'un Sud-Coréen débarque en France, le joueur est très suivi dans son pays. On se souvient notamment récemment de l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo, qui avait été très suivi par son pays. L'ancien Bordelais était notamment populaire du fait qu'il a fait partie de la sélection sud-coréenne ayant remporté les Jeux Asiatiques en 2018 en finissant meilleur buteur, devant un certain Heug-min Son. Kang-in Lee est le premier Sud-Coréen depuis Hwang Ui-jo à venir jouer dans le championnat français et il est tout aussi populaire.

La Corée du Sud suit les exploits de Kang-in Lee

Ce dimanche, le PSG se déplace à Brest à 13h. L'heure parfaite pour la Corée du Sud qui pourra voir les exploits de Kang-in Lee à 21h, heure locale. Interrogé par Le Parisien , le journaliste franco-coréen, Jou Moon, explique l'avantage qu'a le PSG de jouer ce dimanche à 13h : « Tout le monde va vouloir le voir. D’habitude, les Sud-Coréens doivent se réveiller à 4 heures du matin pour regarder une rencontre du PSG, c’est compliqué et ils privilégient les rediffusions. Là, c’est l’horaire parfait surtout que ça intervient après son match contre Milan . »

Kang-in Lee remporte une télé-réalité à 10 ans en Corée du Sud

Quelques jours avant son départ pour Valence, où il sera formé, l'actuel milieu de terrain du PSG voit sa popularité augmenter dès son plus jeune âge. À 10 ans, Kang-in Lee participe à une télé-réalité sud-coréenne traitant des jeunes footballeurs. Une émission d'ailleurs remportée par Lee, ayant pour conséquence que de nombreux Sud-Coréens se sont mis à suivre ses exploits, en espérant qu'il devienne un jour footballeur professionnel. Ça n'a pas manqué.