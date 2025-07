«Une phase de malade», l’entraîneur du PSG se fait balancer après la polémique !

Resté au PSG pendant 3 saisons, Serge Aurier a vu son aventure être émaillée par les polémiques. On se souvient bien évidemment de l’affaire Périscope quand l’Ivoirien avait vrillé en plein direct. Mais il y a aussi eu cet épisode complètement lunaire à Lorient quand Aurier avait mis de longues minutes avant d’être prêt à entrer. Mais était-ce également de la faute de l’entraîneur du PSG de l’époque, Unai Emery ?

« Ce n’était pas une bouderie parce que j’étais remplaçant ? Non. On sort de la remontada, le coach remet la même équipe. Après ce qui s’est passé il y a quelques jours, on ne peut pas perdre 6-1, on revient et on met la même équipe qui a perdu. On sort d’un fiasco, tu vas jouer à Lorient, tu fais tourner ou tu remets des gens qui son frais, mentalement déjà. Mais c’est vrai que sur les coups, tous les mecs sur le banc ne vont jamais dire qu’ils sont contents. Moi je ne suis pas content. Mais le fait de ne pas mettre mes chaussettes, je n’ai pas fait ça par rapport au match », a d’abord expliqué Serge Aurier .

« Ce jour-là, le coach m’a fait une phase de malade »

L’ancien joueur du PSG a ensuite ajouté à propos de cet épisode : « Je suis sur le banc, j’ai un pantalon, en dessous j’ai mon short, mon maillot et les chaussettes sont là. Quand on me dit d’aller m’échauffer, je mets mes chaussettes. En plus de ça, j’ai eu une histoire, je dois me tenir à carreau, je ne peux pas me permettre de m’asseoir et bouder. En plus, ce jour-là, le coach m’a fait une phase de malade. Il m’a dit d’aller m’échauffer, finalement il me dit non, je me prépare au final non tu ne rentres pas, je me rassois et 10 minutes après, on me dit d’aller m’échauffer. Je cours, j’ai oublié, je suis parti. C’est plein de petits trucs ».