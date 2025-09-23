Une légende du PSG revient à Paris : Le moment inoubliable

Pierrick Levallet

Ce lundi soir, Ronaldinho était de retour à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or. Considéré comme une légende du PSG, où il a évolué entre 2001 et 2003, le Brésilien avait remporté le graal en 2005. Du haut de ses 45 ans, il se souvient d’ailleurs très bien du moment inoubliable qu’il avait passé en raflant la prestigieuse distinction personnelle.

«L’émotion reste la même» « J’ai oublié mon français. Je suis très content d’être là. C’est beaucoup d’émotions. Il s’est passé beaucoup de temps depuis (mon Ballon d’or), mais l’émotion reste la même. Je vois des amis, c’est une belle soirée » a confié Ronaldinho au micro de La Chaîne L’Equipe avant la cérémonie du Ballon d’Or.