Une légende du PSG revient à Paris : La grande révélation de la presse étrangère !

Dimanche, le PSG affronte l'OM pour un match au sommet de la Ligue 1. 24 heures plus tard, l'attention sera autour d'Ousmane Dembélé et ses coéquipiers puisque neuf d'entre eux sont nommés pour le Ballon d'Or. La cérémonie aura lieu lundi soir à Paris et on annonce déjà le retour d'une légende du club dans la capitale : Ronaldinho.

La tension commence à monter à l'approche du verdict. Pour le Ballon d'Or, les débats sont nombreux autour de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. La cérémonie sera marquée par la présence de Ronaldinho, présent pour remettre la prestigieuse récompense au vainqueur.

Ronaldinho de retour à Paris Ancienne légende du PSG, Ronaldinho sera présent à Paris lundi lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Celui qui a porté le maillot du club de la capitale entre 2001 et 2003 est chargé de remettre le Ballon d'Or au vainqueur, comme le rapporte le journaliste espagnol Dani Gil, reprend la COPE.