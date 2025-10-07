Une légende au PSG : L’annonce historique en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Éblouissant depuis plusieurs mois, Nuno Mendes a brillé à Barcelone mercredi soir et a inscrit un but exceptionnel sur coup-franc à Lille dimanche. Suffisant pour que Daniel Riolo classe le joueur du PSG dans la légende des latéraux.

Depuis quelques semaines, Nuno Mendes s'impose comme une référence au PSG. L'international portugais est en feu en ce début de saison, comme en témoigne encore son but exceptionnel face au LOSC ou sa percée décisive à Barcelone. A tel point que Daniel Riolo estime que le Portugais est déjà l'un des meilleurs latéraux gauches de l'histoire.

Nuno Mendes déjà dans la légende ? « Nuno Mendes ? Je pensais déjà avant que c'était un grand joueur. Mais depuis Barcelone, je pense le mettre dans la catégorie des latéraux historiques. Il va être dans le chapeau 1 de la liste des meilleurs latéraux des 20 dernières années. Dans la catégorie où tu mets Cafu, Dani Alves... », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.