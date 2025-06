Une légende au PSG, c’est la folie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, l’heure est à la confirmation après le sacre en Ligue des champions. C’est pourquoi, à un niveau minoritaire, Kevin Durant et sa structure Boardroom ont intégré le capital du PSG. Le début d’un partenariat plus que bénéfique pour le club de la capitale du point de vue de Nasser Al-Khelaïfi.

Ces derniers jours, Kevin Durant a appris en pleine conférence de presse au Fanatics Fest son trade pour les Houston Rockets. En plus de Dillon Brooks et de tours de draft, Jalen Green a été échangé contre le MVP des finales NBA 2014. Une annonce surprenante au vu de sa réaction sur scène. Au cours du même évènement qui s’est déroulé à New York, Nasser Al-Khelaïfi a accueilli Kevin Durant au sein de la famille PSG.

«Kevin arrive dans ce sport en tant que combattant, en tant que légende» Par le biais d’une « participation minoritaire directe dans le club » à savoir aux alentours d’1 %, Kevin Durant est devenu avec sa structure Boardroom un investisseur du Paris Saint-Germain. Une collaboration qui fait le bonheur du président du club de la capitale qui n’a pas hésité à évoquer son statut de légende. « Kevin arrive dans ce sport en tant que combattant, en tant que légende. C'est un honneur de l'avoir comme partenaire au PSG. Et bien sûr, vous savez, il peut nous apporter une grande valeur ».