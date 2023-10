«Une force de la nature»… Un crack du PSG déjà comparé à une star

Thibault Morlain

Réputé pour avoir l’un des meilleurs centres de formation en Europe, le PSG ne cesse de faire émerger des nouveaux talents. Et ça ne s’arrête pas. Actuellement, au sein des équipes de jeunes du club de la capitale, d’autres cracks sont en train d’apparaitre. C’est notamment le cas avec Joane Gadou. A seulement 16 ans, le défenseur central impressionne déjà pour son âge. Et visiblement, ça annonce du très lourd…

Mamadou Sakho, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi, El Chadaille Bitshiabu… Ces dernières années, le PSG a formé de très bons défenseurs centraux. Une liste à laquelle on pourrait prochainement ajouter le nom de Joane Gadou. A 16 ans et déjà surclassé pour son âge, le jeune joueur du PSG ne cesse d’impressionner. Il n’en fallait pas plus pour qu’on lui promette un bel avenir et qu’on le compare même déjà à un certain… William Saliba.

« Il ressemble beaucoup dans les aptitudes à un William Saliba »

C’est Jean-Luc Vannuci, sélectionneur des U18 de l’équipe de France, qui s’est enflammé pour Joane Gadou. Ayant le joueur du PSG sous ses ordres, il a dit tout le bien qu’il pensait de lui à l’occasion du podcast L’avenir leur appartient : « Je peux vous le comparer, pour moi, il ressemble beaucoup dans les aptitudes à un William Saliba. Je l’avais découvert avec les 18 ans lors de la première sélection. Joane développe athlétiquement une force incroyable. Sa grosse force, il aime le duel, les un contre un. Dans le football moderne, ça devient de plus en plus important. C’est pour moi une force de la nature. Ça c’est l’aspect physique. Sur l’aspect technique, il y a encore du boulot, mais je fais partie de ceux qui pensent qu’il va progresser énormément avec ce qui est mis en place au PSG. C’est un garçon qui va évoluer très vite ».

« Il ne peut que aller vers le haut niveau »