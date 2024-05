Une figure du PSG s’en va, son remplaçant est connu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Voix historique du PSG depuis trente ans, Michel Montana a animé sa dernière rencontre au Parc des Princes ce dimanche à l’occasion de la réception de Toulouse (1-3). La saison prochaine, une nouvelle voix résonnera dans l’enceinte parisienne, et l’identité du successeur serait connue si l’on en croit les informations divulguées par RMC.

Ce dimanche, le PSG a dit au revoir à l’une de ses légendes, et il ne s’agit pas de Kylian Mbappé. Après trente années de bons et loyaux, Michel Montana a pris le micro pour la dernière fois à l’occasion de la réception de Toulouse (1-3). Le speaker du Parc des Princes avait débuté sa mission en 1994 avant de devenir la voix officielle du PSG en 1998. Pour sa dernière, Michel Montana a salué une ultime fois les supporters et a pris place sur le podium aux côtés de Marquinhos pour soulever l’Hexagoal.

Le dernier "Ici c’est Paris" de Michel Montana au Parc… Foutue poussière dans l’œil ❤️💙🥺📹 @CanalSupporters X @FreeLigue1 pic.twitter.com/NaolQWbANz — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 12, 2024

Le nouveau speaker du PSG identifié ?

La saison prochaine, une nouvelle voix résonnera dans l’enceinte du PSG, et selon RMC , c’est Max, l’actuel speaker de l’équipe de France de football, qui devrait succéder à Michel Montana. L’ancien animateur radio et télé a déjà assuré l’intérim au Parc des Princes et officie pour l’équipe féminine de football et de l’équipe masculine de handball du Paris Saint-Germain.

« J'ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier »