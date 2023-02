Une dispute éclate en public, la décision radicale du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été au PSG, Vitinha avait réalisé un début de saison prometteur sous le maillot parisien avant de baisser de régime. Ce mardi soir face au Bayern Munich, le milieu de terrain portugais n'a pas été titularisé par Christophe Galtier. Ses dernières prestations pourraient justifier cette décision, mais Daniel Riolo avance une autre explication.

Pari perdu pour Christophe Galtier. Pour affronter le Bayern Munich, l'entraîneur du PSG avait opté pour un milieu de terrain à quatre composé de Warren Zaïre-Emery, Danilo Pereira, Marco Verratti et Carlos Soler, positionné très bas. Mais le club parisien n'a pas trouvé la solution face à une équipe allemande, pourtant prenable (1-0).





Coup de théâtre au PSG, Neymar va prendre une décision radicale https://t.co/CNfPoKcKsY pic.twitter.com/mXJXNGqZlu — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Vitinha mis de côté face au Bayern Munich

Arrivé cet été, Vitinha est rentré sur la pelouse pour disputer le dernier quart d'heure de cette rencontre. Pourtant, le milieu de terrain portugais était, il y a encore quelques semaines, un titulaire indiscutable.

Riolo lâche une explication