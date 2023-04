Une décision du Qatar fait scandale, il se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'histoire entre le PSG et le Parc des Princes pourrait prendre fin prochainement. Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, les dirigeants du club parisien auraient prévu d'envoyer un dossier pour racheter le Stade de France, situé à Saint-Denis. Une décision, qui provoque la controverse, mais qui ne choque pas Michel Denisot, ancien président de la formation.

Une page pourrait se tourner au PSG. Le club parisien pourrait quitter le Parc des Princes en raison du refus de la Mairie de Paris de vendre l'enceinte. Souhaitant devenir propriétaire de son propre stade, le PSG envisage un déménagement, notamment au Stade de France, situé à Saint-Denis et valorisé 647M€ par des experts. Pour d'anciens joueurs comme Jérôme Rothen ou certains journalistes comme Daniel Riolo, un départ du Parc des Princes serait vécu comme un déchirement. Invité d' Europe 1 , Michel Denisot s'est, aussi, exprimé sur ce sujet et a essayé de prendre position.

« Au Parc, je ressens quelque chose de particulier »

« Je n’ai pas vraiment d’avis tranché là-dessus. Quand je vais au Parc des Princes, c’est vrai que je ressens quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de choses qui reviennent en tête, de mémoire, de sensation, de plaisir de se retrouver là, parce qu’on y a vécu des bons moments » a déclaré l'ancien président du PSG, avant de valider, plus ou moins, la décision du Qatar.

Denisot n'est pas choqué après la décision du Qatar