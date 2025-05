«Une catastrophe» annoncée pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG a pris l'avantage lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions face à Arsenal en s'imposant 1-0. Mais lors de la rencontre, Ousmane Dembélé a été obligé de quitter ses coéquipiers après 70 minutes de jeu environ, gêné à l'ischio droit. Côté parisien, on craint déjà une absence lors du match retour du buteur.

S'il n'a pas passé d'examens médicaux après sa blessure, Ousmane Dembélé était tout de même absent de l'entraînement collectif ce jeudi. L'attaquant français sera probablement absent lors du match face à Strasbourg ce week-end pour le préserver au maximum avant le match retour contre Arsenal. Christophe Dugarry a très peur d'un scénario catastrophe pour le PSG.

Dembélé absent pour le match retour ?

En grande forme depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé enchaîne les prestations de haut vol et sa présence dans l'effectif parisien est cruciale. Son absence pour le match retour pourrait coûter cher au PSG d'après Christophe Dugarry. « C’est bien évidemment une catastrophe. C’est une catastrophe parce que c’est un joueur indispensable » alerte même le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC.

Dembélé, l'élément clé du PSG

Buteur dès la 4ème minute lors du match aller, Ousmane Dembélé est le symbole de l'entente parfaite du PSG depuis des mois. Le club de la capitale se rapproche d'un premier succès historique en Ligue des champions et il faut mettre toutes les chances de son côté. « On ne s’attendait pas à ce qu’il soit aussi fort et qu’il dégage une confiance incroyable qui enveloppe tous les autres. Luis Enrique sait très bien que son collectif est fort, mais parce qu’il a des joueurs qui peuvent marquer des buts » poursuit Christophe Dugarry.