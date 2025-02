Une bagarre évitée de justesse dans le vestiaire du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui dirigeant du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic a joué pour le PSG pendant plusieurs saisons. De 2012 à 2016, le Suédois a fait le bonheur du club de la capitale, contribuant notamment au lancement et à la structuration du projet QSI. Connu pour son franc-parler, Ibrahimovic n’hésitait pas à hausser le ton dans le vestiaire, de quoi donner lieu à quelques scènes de grosse tension.

Le passage de Zlatan Ibrahimovic au PSG aura donc été marqué par ses coups de génie sur le terrain, mais aussi de nombreux coups de gueule. Si le Suédois n’hésitait pas à hausser le ton publiquement, il le faisait également dans le secret du vestiaire parisien. Au point même de vexer certains de ses coéquipiers. C’est ainsi qu’une bagarre aurait notamment été évité de justesse au PSG entre Ibrahimovic et Nicolas Douchez.

« Il préfère m’engueuler »

Ayant évolué aux côtés de Zlatan Ibrahimovic au PSG, Christophe Jallet n’a pas manqué une miette des coups de sang du Suédois. « Une ou deux fois, je lui fait une passe à 30cm parce lui c’est dans les pieds et plutôt que de tendre la jambes, il préfère m’engueuler. Une fois, deux fois, au bout de la troisième, je vais le voir et je lui dit : « Je ne suis pas ton gamin, tu peux me dire gentiment les choses et puis tu peux aussi tendre la jambe ». Et il réagit comment ? Il ne faut pas être neutre face à lui sinon vous êtes cuits. Il faut lui montrer que vous avez du répondant, que vous existez et il aime ça, le challenge, le défi en permanence. A partir du moment où vous lui donnez, vous êtes intéressants à ses yeux », s’est d’abord rappelé l’ancien Parisien pour Détective Mathoux.

« On les sépare »

Christophe Jallet a ensuite fait savoir à propos de cette bagarre entre Zlatan Ibrahimovic et Nicolas Douchez : « Que s’est-il passé à la mi-temps d’un match entre le PSG et Troyes en 2012 ? Là, Ibrahimovic méprise un peu tout le monde, il est en colère du fait qu’on ne soit pas très bon. Il rentre à la mi-temps, il a quelques mots un peu durs envers l’ensemble du groupe. Il dit quoi ? En gros que même ses enfants sont meilleurs que nous. Nicolas Douchez l’entend gueuler et il dit : « Il a dit quoi, je n’ai pas entendu ? ». Je lui répète et là Nico pète un câble. Il dit : « Tu ne parles pas comme ça ». On les sépare, ils n’allaient pas se battre, mais bon ce n’est pas le moment. Et le lendemain, le coach intervient, et Ibra se lève et dit : « Je veux dire merci à Nico, ce que j’ai dit ce n’était pas bien, il a eu raison de s’énerver » ».