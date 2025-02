Une attaque de feu au PSG, le coup de génie de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Le mercato hivernal est désormais fermé en France, et le PSG a très certainement réalisé le plus gros coup du mois de janvier. Le club de la capitale a déboursé 70M€ pour pouvoir recruter Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique a d’ailleurs réalisé un coup de maître en associant l’international géorgien à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola... Luis Enrique réussit un tour de magie !

L’ailier de 23 ans commence donc à s’adapter petit à petit à son nouvel environnement. Luis Enrique a d’ailleurs réalisé un véritable coup de génie pour son trio d’attaque. Comme le rapporte SPORT, le coach du PSG a associé Khvicha Kvaratskhelia à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Les trois joueurs font des merveilles ensemble. Alors qu’ils ont des profils assez similaires, Luis Enrique a réussi à les faire jouer de façon harmonieuse.

Le PSG est en grande forme !

Le PSG est en grande forme en ce moment. Sur les 9 derniers matchs, les Rouge-et-Bleu en ont remporté 8. Leur dernière défaite remonte à celle contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Depuis, Luis Enrique semble avoir trouvé la solution pour que son équipe domine ses matchs tout en se montrant efficace en attaque. À voir où cela mènera le PSG lors de la seconde partie de saison.