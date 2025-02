Mercato - PSG : Deux transferts déjà bouclés pour l'été prochain ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal est à peine fini, mais voilà que les premières rumeurs sur celui estival commencent déjà à sortir. C’est notamment le cas avec Randal Kolo Muani, qui a été prêté à la Juventus en ce mois de janvier et qui pourrait définitivement faire ses valises en fin de saison… offrant au passage un nouveau buteur au Paris Saint-Germain !

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani s’est relancé avec succès du côté de la Juventus, avec déjà 3 buts en 2 matchs. Des débuts tonitruants qui pourraient permettre au PSG de boucler son transfert définitif, puisque de l’autre côté des alpes on parle déjà de le retenir coûte que coûte au terme de son prêt.

Asensio tire sa révérence au PSG ! 😲 Découvrez la destination surprise de l'attaquant espagnol dans notre article.

➡️ https://t.co/A7T7ZvYvsj pic.twitter.com/z3TALnSRzU — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

Pas de retour au PSG pour Kolo Muani ?

Cela serait une excellente nouvelle pour le club parisien, puisque tant que Luis Enrique sera là, l’international français ne devrait pas avoir de place. Et certains assurent même que tout serait d’ores et déjà bouclé pour une double opération qui satisferait tout le monde, avec Randal Kolo Muani qui resterait donc à la Juventus… et son actuel coéquipier Dusan Vlahovic qui ferait le chemin inverse, en rejoignant le PSG !

« Pour la Juve l'idée est d'inclure Vlahovic dans les négociations »

« Dans le prêt sec de Kolo Muani du Paris Saint-Germain à la Juventus, il y a un pré-accord qui prévoit la possibilité que Vlahovic puisse aller au PSG à la fin de la saison » a révélé le journaliste Paolo Paganini sur Rai Sport. « Alors clairement tout dépendra du placement en Ligue des Champions, mais pour la Juve l'idée est d'inclure Vlahovic dans les négociations pour le rachat de Kolo Muani ».