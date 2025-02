Officiel : Du jamais vu, le PSG annonce un accord inédit !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à innover, le PSG a signé un accord inattendu et inédit avec beIN SPORTS. Cet accord offrira la possibilité de suivre trois rencontres du club de la capitale de façon immersive en réalité virtuelle. Un dispositif qui sera seulement disponible en Amérique du Nord, aux Etats-Unis et au Canda.

Ce mardi, par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé un partenariat avec beIN SPORTS. « Le club est fier d’annoncer le lancement d’une salle immersive sur Xtadium, leader mondial des plateformes immersives dans le domaine du sport, en partenariat avec beIN SPORTS, diffuseur officiel de la Ligue 1 aux États-Unis », explique le communiqué du PSG qui précise que « cette initiative permettra de vivre les matches du PSG en réalité virtuelle, une véritable révolution dans la manière de suivre des rencontres de football en direct, renforcé davantage par beIN SPORTS en Amérique du Nord ». Ce dispositif, présent uniquement en Amérique du Nord pour le moment, est inédit puisque le PSG est le premier club européen à utiliser cette technologie. Trois rencontres seront ainsi diffusées par ce nouveau biais à savoir PSG-Monaco (7 février), PSG-OM (16 mars) et PSG-Auxerre (17mai). De quoi enthousiasmer Jerry Newman, responsable Innovation et Numérique du club parisien.

Le Paris Saint-Germain et beIN SPORTS unissent leurs forces pour proposer des matches de Ligue 1 en VR aux fans américains !

« L’innovation est dans l’ADN même du Paris Saint-Germain, et nous sommes fiers d’être le premier club européen à proposer cette expérience immersive, qui donnera accès à nos fans basés aux États-Unis à des matches de Ligue 1 en direct grâce à la réalité virtuelle. À travers cette collaboration avec Xtadium et beIN SPORTS, nous pourrons offrir à nos supporters américains toute l’ambiance des grandes rencontres du PSG », explique-t-il dans le communiqué du PSG. Un avis partagé par Antonio Briceno, Directeur Général de beIN SPORTS aux États-Unis et au Canada.

«Un projet inédit»

« En tant que diffuseur officiel de la Ligue 1 aux États-Unis et au Canada, nous sommes ravis de nous associer à Paris Saint-Germain et Xtadium pour ce projet inédit. beIN est un fervent défenseur du football français depuis de nombreuses années, et nous sommes très fiers d’assurer la diffusion de ces matchs, offrant ainsi une expérience unique aux nouveaux spectateurs comme aux fans de longue date de la Ligue 1. Cette expérience sera totalement immersive, plongeant les spectateurs au cœur de l’action avec une fluidité inégalée – renforçant ainsi l’engagement de beIN en faveur de l’innovation et de nouvelles opportunités pour une couverture de classe mondiale en Amérique du Nord », s'enflamme-t-il à son tour.