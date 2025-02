«Failli me tuer !», une star du PSG raconte son accident !

Axel Cornic

Invité de l’émission Viva El Futbol, Gianluigi Donnarumma a abordé plusieurs dossiers chauds et notamment sa grave blessure face à l’AS Monaco, lors de la 16e journée de Ligue 1 (2-4). Ce jour-là, le gardien du Paris Saint-Germain avait été violemment heurté par le défenseur Wilfried Singo, ce qui lui a valu une belle cicatrice sur la joue droite.

La première partie de saison n’a pas été un long fleuve tranquille pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien titulaire indiscutable dans les cages du PSG, a vu statut se fragiliser à l’automne avec des prestations plus que passables, mais surtout un Luis Enrique qui lui a préféré à plusieurs reprises Matvey Safonov. Mais le gros événement a surtout été l’énorme choc face à Wilfried Singo, le 18 décembre dernier.

Singo a marqué Donnarumma

L’image avait suscité d’énormes réactions à l’époque, avec l’international italien qui a finalement eu dix points de suture sur la joue droite. Le défenseur de l’AS Monaco avait toutefois tenu à s’excuser dès la fin de cette rencontre face au PSG, adressant un message à Donnarumma. « Je tiens à présenter mes excuses à Gianluigi Donnarumma. Mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement » avait écrit Singo, sur ses réseaux sociaux.

« Avec le laser, ça devrait s’améliorer un peu »

Dans un récent entretien accord en Italie, Gianluigi Donnarumma est revenu sur cet évenement marquant de sa saison. « Il a failli me tuer. Je l'ai un peu réparée, mais je dois attendre six mois, après on verra comment réagir et faire un laser, quelque chose » a déclaré le gardien de but du PSG, dans l’émission Viva El Futbol sur YouTube. « Avec le laser, ça devrait s’améliorer un peu. Heureusement tout s’est bien passé. J’ai eu genre mille appels de mon père et je ne vous dit même pas ma fiancée ».