Un projet de 99 ans est annoncé au PSG !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain souhaite devenir propriétaire de son stade, comme la plupart des grands clubs européens. Mais les négociations autour du Parc des Princes n’avancent pas et la mairie de Paris, propriétaire de l’enceinte de la Pore de Saint Cloud, pourrait finalement proposer un compromis assez surprenant pour mettre fin aux débats.

C’est un serpent de mer bien connu au PSG. Depuis plusieurs années déjà, les propriétaires du club parisien souhaitent acquérir le Parc des Princes, se heurtant toutefois à l’inflexibilité de la mairie de Paris. Un véritable problème, qui pourrait pousser le club à aller voir ailleurs.

« Le PSG n’ira jamais au Stade de France »

Plusieurs options ont en effet été évoquées, avec notamment un déménagement au Stade de France. Finalement, cette hypothèse aurait finalement été écartée par le PSG ! « Le PSG n’ira jamais au Stade de France. C’est une information parce qu’ils ont arrêté les discussions pour des raisons économiques » a récemment assuré Daniel Riolo, au micro de RMC Sport. « C’est à dire que les coûts de l’achat étaient trop élevés (600M€). En plus il fallait la moitié de cette somme pour mettre aux normes, avoir un stade fonctionnel ».

Un bail de 99 ans proposé au PSG ?